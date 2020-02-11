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Общество / Здоровье

Прокуратура Псковской области проверит доступность записи к детскому стоматологу в Пскове

11 февраля 2020 года, 12:30

Прокурор Псковской области Сергей Белов провел в Пскове личный прием граждан. Как сообщили в пресс-службе областной, поводами для жалоб, с которыми заявители обратились к прокурору области, стали ненадлежащая организация записи на прием к врачу-стоматологу и нарушения уголовно-процессуального законодательства при расследовании уголовного дела.

Так, житель города Пскова обеспокоен невозможностью в установленный законом срок попасть с малолетним ребенком на плановый прием к врачу-стоматологу в ГБУЗ ПО «Псковская стоматологическая поликлиника. Детское отделение».

Двое псковичей обратились на прием в связи с неудовлетворительной работой правоохранительных органов при пресечении противоправной деятельности граждан и расследовании уголовного дела о причинении одному из обратившихся телесных повреждений.

По всем поступившим обращениям организованы проверки. Ход их проведения и реальное устранение выявленных нарушений закона контролируется прокурором области.

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