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Происшествия / Преступление

Житель Порховского района распространял наркотики через нелегальный Интернет-магазин

11 февраля 2020 года, 11:55

Заместителем прокурора Псковской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участника организованного преступного сообщества, осуществлявшего деятельность по незаконному сбыту синтетических наркотиков на территории Псковской области через нелегальный Интернет-магазин и каналы в мессенджере «Telegram», сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств).

В ходе следствия установлено, что мужчина – житель Порховского района, был вовлечён в незаконное распространение наркотических средств в составе преступного сообщества под видом высокооплачиваемой работы курьером. Дальше ему передавались оптовые партии наркотиков, которые он помещал в тайники – «закладки» для их последующего получения клиентами Интернет-ресурсов, использовавшихся в схеме незаконного сбыта наркотических средств.

Уголовное дело направлено в Порховский районный суд. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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