Константин Шабанов завоевал «серебро» на турнире «Русская зима»

Легкоатлет из Псковской области Константин Шабанов завоевал «серебро» на 29-ом турнире «Русская зима», который проходил в легкоатлетическом манеже ЦСКА в Москве, сообщили в пресс-службе областной администрации.

На дистанции 60 метров с барьерами пскович Константин Шабанов завоевал «серебро». В финальном забеге он показал результат — 7,69 секунд. Он уступил лишь многоборцу Артему Макаренко, который второй раз в карьере обошел псковича, установив личный рекорд – 7,55 секунды. Третьим оказался Максим Лобков (Волгоградская область) – 8,01 секунды.