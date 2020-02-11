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Спорт / Соревнования

Константин Шабанов завоевал «серебро» на турнире «Русская зима»

11 февраля 2020 года, 11:51

Легкоатлет из Псковской области Константин Шабанов завоевал «серебро» на 29-ом турнире «Русская зима», который проходил в легкоатлетическом манеже ЦСКА в Москве, сообщили в пресс-службе областной администрации.

На дистанции 60 метров с барьерами пскович Константин Шабанов завоевал «серебро». В финальном забеге он показал результат — 7,69 секунд. Он уступил лишь многоборцу Артему Макаренко, который второй раз в карьере обошел псковича, установив личный рекорд – 7,55 секунды. Третьим оказался Максим Лобков (Волгоградская область) – 8,01 секунды.

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