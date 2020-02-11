Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / Инвестиции

Монтаж оборудования на заводе «Титан-Полимер» под Псковом начнется в июне

11 февраля 2020 года, 11:02

Началось строительство первой очереди производственных объектов завода «Титан-Полимер», сообщает Псковское агентство информации. Сейчас идет бетонирование оснований колонн, фундаментов зданий, сооружений, главного производственного корпуса БОПЭТ. На июнь запланирован монтаж оборудования для производства БОПЭТ-плёнок.

В эксплуатацию объект планируется ввести в третьем квартале 2021 года. Сроки включают в себя строительство и ввод в эксплуатацию первой и второй линии производства БОПЭТ-пленок, а также выполнение полного комплекса развития инфраструктурных объектов вспомогательного назначения: дорог, котельных, технологических эстакад и всех объектов энергетического обеспечения, которые необходимы для автономной работы завода.

Перед вторым этапом строительства - выпуска ПЭТ-гранул - будут проводиться общественные слушания и экологическая экспертиза.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковская область продолжит участвовать в международных программах
Ярмарочную площадку для продажи местной продукции откроют в Печорском районе
Наталья Спиридонова заняла третье место на Первенстве России по легкой атлетике
Прокуратура Псковской области проверит доступность записи к детскому стоматологу в Пскове
Участок улицы Леона Поземского в Пскове закроют для движения транспорта
Житель Порховского района распространял наркотики через нелегальный Интернет-магазин
Константин Шабанов завоевал «серебро» на турнире «Русская зима»
Четыре класса и шесть групп в детских садах Псковской области закрыты на карантин
В Опочке ремонтируют автостанцию

Комментарии

Авторизация
No comments
У Пскова есть только треть денег на уборку улиц

Экономика / ЖКХ
6 февраля 13:01

У Пскова есть только треть денег на уборку улиц

Снега нет, чиновники все равно опасаются тратить сэкономленное на его уборке
Налоговики в прошлом году собрали денег больше, чем весь бюджет Псковской области

Экономика
4 февраля 10:42

Налоговики в прошлом году собрали денег больше, чем весь бюджет Псковской области

Сколько налогов платят псковичи, какие предприятия в лидерах и что делают с неплательщиками.
Комиссия в Печорах обследует квартиры с автономным отоплением

Экономика / ЖКХ
3 февраля 10:17

Комиссия в Печорах обследует квартиры с автономным отоплением

У собственников требуют заплатить за центральное, которым они не пользуются уже двенадцать лет