Монтаж оборудования на заводе «Титан-Полимер» под Псковом начнется в июне

Началось строительство первой очереди производственных объектов завода «Титан-Полимер», сообщает Псковское агентство информации. Сейчас идет бетонирование оснований колонн, фундаментов зданий, сооружений, главного производственного корпуса БОПЭТ. На июнь запланирован монтаж оборудования для производства БОПЭТ-плёнок.

В эксплуатацию объект планируется ввести в третьем квартале 2021 года. Сроки включают в себя строительство и ввод в эксплуатацию первой и второй линии производства БОПЭТ-пленок, а также выполнение полного комплекса развития инфраструктурных объектов вспомогательного назначения: дорог, котельных, технологических эстакад и всех объектов энергетического обеспечения, которые необходимы для автономной работы завода.

Перед вторым этапом строительства - выпуска ПЭТ-гранул - будут проводиться общественные слушания и экологическая экспертиза.