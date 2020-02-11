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Общество

В Опочке ремонтируют автостанцию

11 февраля 2020 года, 10:05

Капитальный ремонт автостанции началался в Опочке, сообщили «Псковской правде» в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Пскоской области.

В Опочке ремонтируют автостанцию
Ремонт автостанции запланировали еще в 2018 году
Фото pskov.ru
Из регионального бюджета и внебюджетных источников на ремонт направлено 5,5 млн рублей. В перечень работ входят ремонт кровли и фасада здания, помещений автостанции.

Отметим, что здание автостанции является объектом культурного наследия федерального значения «Здание конной почтовой станции».

В городе Опочке Псковской области начался капитальный ремонт автобусной станции - объекта культурного наследия федерального значения «Здание конной почтовой станции».

До начала капремонта в автостанции привели в порядок отопление и электропроводку.

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