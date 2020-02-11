В Опочке ремонтируют автостанцию

Капитальный ремонт автостанции началался в Опочке, сообщили «Псковской правде» в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Пскоской области.
Капитальный ремонт автостанции началался в Опочке, сообщили «Псковской правде» в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Пскоской области.
Отметим, что здание автостанции является объектом культурного наследия федерального значения «Здание конной почтовой станции».
В городе Опочке Псковской области начался капитальный ремонт автобусной станции - объекта культурного наследия федерального значения «Здание конной почтовой станции».
До начала капремонта в автостанции привели в порядок отопление и электропроводку.