В Псковской области выделят 2,5 млн рублей на приобретение медицинских препаратов и средств защиты. Об этом в ходе встречи с руководителем регионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) Александром Нестеруком заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Александр Нестерук и Михаил Ведерников говорили о коронавирусной инфекции и мерах, которые надо предпринять, чтобы не допустить ее распространения. Ранее губернатором был утвержден комплексный план по борьбе с заболеванием.

«В целом можно сказать, что область подготовлена», — заметил Александр Нестерук.

Отметим, что согласно последним данным от коронавирусной инфекции более 1 000 человек уже умерли.