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Происшествия

Ружье и голову лося изъяли полицейские у браконьера в Дновском районе

10 февраля 2020 года, 17:32

Сотрудники отделения полиции по Дновскому району установили местного жителя, которого подозревают в незаконной охоте, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

В  Дно в полицию 9 февраля поступило заявление от охотоведа, что в лесном массиве у деревни Телепнево Дновского района совершен незаконный отстрел лося.

Полицейским удалось по "горячим следам" установить, что это противоправное деяние совершил 56-летний житель Дновского района. Он дал признательные показания.  В настоящее время охота на лося уже запрещена.

У мужчины среди прочего изъяты охотничье ружье, зарегистрированное в установленном порядке, и голова лося. По данному факту проводят проверку.

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