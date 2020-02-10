Ружье и голову лося изъяли полицейские у браконьера в Дновском районе

Сотрудники отделения полиции по Дновскому району установили местного жителя, которого подозревают в незаконной охоте, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

В Дно в полицию 9 февраля поступило заявление от охотоведа, что в лесном массиве у деревни Телепнево Дновского района совершен незаконный отстрел лося.

Полицейским удалось по "горячим следам" установить, что это противоправное деяние совершил 56-летний житель Дновского района. Он дал признательные показания. В настоящее время охота на лося уже запрещена.

У мужчины среди прочего изъяты охотничье ружье, зарегистрированное в установленном порядке, и голова лося. По данному факту проводят проверку.