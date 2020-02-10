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Общество

В частном секторе Пскова появятся новые мусорные контейнеры

10 февраля 2020 года, 16:44

Новые контейнеры в частном секторе Пскова установит компания «Экопром», пишет Псковское агентство информации со ссылкой на  руководителя ООО «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области Сергея Пайста.

- Достаточно много контейнеров уже выставили в Дно, в частном секторе в Печорах, в Новоржеве поменяли контейнеры на новые, в Стругах Красных добавили контейнеры, в Плюсском районе дополнительно установили контейнеры, в Опочке произвели замену, - цитирует ПАИ Сергея Пайста. 

Основной объем работ выполнен в январе 2020 года.

С начала года уже установили 500 контейнеров в разных районах области, планируют установить еще около 500 штук.

- Процесс идет постоянно, работаем с органами местного самоуправления, определяем места накопления и расставляем контейнеры. После определения мест сразу выдаем задания на установку контейнеров, - добавил Сергей Пайст. 

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