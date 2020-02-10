В частном секторе Пскова появятся новые мусорные контейнеры

Новые контейнеры в частном секторе Пскова установит компания «Экопром», пишет Псковское агентство информации со ссылкой на руководителя ООО «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области Сергея Пайста.

- Достаточно много контейнеров уже выставили в Дно, в частном секторе в Печорах, в Новоржеве поменяли контейнеры на новые, в Стругах Красных добавили контейнеры, в Плюсском районе дополнительно установили контейнеры, в Опочке произвели замену, - цитирует ПАИ Сергея Пайста.

Основной объем работ выполнен в январе 2020 года.

С начала года уже установили 500 контейнеров в разных районах области, планируют установить еще около 500 штук.

- Процесс идет постоянно, работаем с органами местного самоуправления, определяем места накопления и расставляем контейнеры. После определения мест сразу выдаем задания на установку контейнеров, - добавил Сергей Пайст.