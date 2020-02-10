Десантники провели для великолукских школьников урок мужества

Псковские десантники, участники марш-броска к 75-летию Победы, сделали остановку в Великих Луках и провели уроки мужества для великолукских школьников, сообщает пресс-служба областной администрации.

Торжественный митинг, посвященный встрече псковских десантников, прошел в понедельник, 10 февраля, у Вечного огня. У монумента собрались руководство городских и районных органов власти, Псковского областного Собрания депутатов, парламентарии Великолукской городской Думы, члены Совета ветеранов войны и труда, представители общественных организаций, молодежь.

Участники митинга возложили цветы к Вечному огню и почтили минутой молчания память бойцов, павших в годы Великой Отечественной войны.

Военнослужащие 76-й десантно-штурмовой дивизии 1 февраля начали комбинированный марш-бросок из Пскова в Москву, посвященный 75-летию Победы и 90-летия со дня образования Воздушно-десантных войск. По маршруту движения десантники посетят города Нелидово, Ржев и поселок Шаховская Московской области. Закончится поход в городе Воинской Славы Наро-Фоминске. В общей сложности псковским бойцам предстоит преодолеть по территории России около 840 км. В марш- броске, который завершится в Москве в Парке Победы на Поклонной горе, принимают участие военнослужащие и ряда других частей и соединений Воздушно-десантных войск.