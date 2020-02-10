Журналисты на конкурсе «Лидеры России» предложили городам обменяться мэрами

В воскресенье, 9 февраля, проходил заключительный этап заданий и разработки кейсов для участников конкурса «Лидеры России». Журналистам в этом году впервые разрешили поучаствовать наравне с конкурсантами в проблемно-аналитической деловой игре, создать свой стол и попытаться решить проблему – такую же, как и остальные участники. Об этом с места проведения конкурса передает корреспондент «Псковской правды».

Задание – понять, в чем кроются причины недостаточно эффективного международного приграничного сотрудничества в Северо-Западном федеральном округе. «Надо вскрыть проблематику, проанализировать, сгенерировать идею», - рассказывал ведущий.

Журналисты предложили много решений, было выбрано одно из самых неординарных – устроить обмен мэрами городов из разных стран. Чтобы глава администрации не просто съездил в рабочую поездку, а работал в чужой стране и изнутри увидел, как там справляются с проблемами и чем живут соседи, как решаются те или иные вопросы управления. В оставленном мэрском кресле в этот момент тоже сидит чужой глава, который сможет предложить свои пути решения городских проблем.

Конкурсанты тоже решали эту же проблему, но они исходили из более прагматичных и реализуемых методов. Все время работы – а это около трех часов – участников и журналистов изучал оценщик – специальный человек, который анализирует поведение каждого участника по своим критериям. За каждое проявленное качество участник получает баллы. Те, кто наберет большее количество баллов, выйдут победителями.

Как рассказал журналистам главный эксперт оценочной комиссии конкурса «Лидеры России» Илья Шебураков, на конкурсе оценивались восемь компетенций.

«Например, компетенция «стратегическое мышление», - говорит главный эксперт. - Участник решает задачу и либо подходит с позиций сегодняшнего дня и текущей реальности, либо смотрит вперед на пять-десять лет, что является одним из проявлений этой компетенции. В компетенции «лидерство» человек что-то делает такое, что остальные с ним соглашаются и готовы за ним идти. В компетенции «коммуникации и влияние» конкурсант ведет себя таким образом, что производит максимально благоприятное впечатление на других людей, включая оценщиков и самих участников, мы видим, что он имеет хороший вербальный интеллект, умеет разговаривать и не только логично излагает мысли, но делает это интересно, умеет вовремя и уместно шутить».

Оценщики специально проходили обучение в компаниях, которые являются лидерами на рынке оценки. Каждый раз участники собираются за разными столами с разным набором конкурсантов, чтобы менялись команды и оценщики.



