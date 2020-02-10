Госуслуга по присвоению статуса детей войны теперь доступна в любом отделе МФЦ

Государственная услуга по присвоению статуса детей войны теперь доступна во всех 24-х отделах Многофункционального центра на территории Псковской области, сообщает пресс-служба областной администрации. Работа по приему документов ведется в рамках дополнительного соглашения, подписанного Комитетом по социальной защите Псковской области и Многофункциональным центром региона.

Предоставление государственной услуги осуществляется в отношении граждан Российской Федерации, родившихся в период с 22 июня 1928 года по 02 сентября 1945 года в пределах границ СССР или территорий, принятых в состав СССР, и проживающих в Псковской области. Присвоение статуса детей войны дает право на внеочередной прием в учреждениях социального обслуживания, внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях Псковской области. Кроме того, дети войны, проживающие в Псковской области, могут претендовать на присвоение звания «Ветеран труда Псковской области» и получение ежемесячной денежной выплаты. Для этого женщины должны иметь трудовой стаж не менее 35 лет, мужчины — не менее 40 лет.

Получить ответы на все интересующие вопросы можно по телефону горячей линии МФЦ 8-800-100-60-11, а также по номерам телефонов отделов приема заявителей Псковской области, размещенных на официальном сайте mfc.pskov.ru.