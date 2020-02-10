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Общество

Митинг в День памяти Пушкина прошел в Пскове

10 февраля 2020 года, 14:24

Памятный митинг по случаю 138-й годовщины со дня гибели  Александра Сергеевича Пушкина прошел в понедельник, 10 февраля, в Пскове, сообщает пресс-служба областной администрации. У монумента «Пушкин и крестьянка» собрались члены регионального отделения Союза писателей России, педагоги и школьники.

На митинге звучали стихи  Пушкина, а также произведения других поэтов в его честь. Выступающие говорили о трагической судьбе гения русской литературы и значении его творчества для русской и мировой литературы.

10 февраля в  Святогорском Свято-Успенском монастыре пройдет традиционная заупокойная лития на могиле Александра Пушкина. Служба начнется в 14.45 — именно в это время в 1837 году перестало биться сердце поэта.

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