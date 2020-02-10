Сто тридцать тысяч украли мошенники с банковских карт жителей области

В Пскове 7 февраля с банковской карты 58-летней псковички мошенник, представившийся сотрудником службы безопасности банка, украл 15 тысячами рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. Преступник действовал по привычной схеме: представился сотрудником службы безопасности банка и заявил о якобы несанкционированном списании средств. Потерпевшая повелась на уловки мошенника и сообщила данные своей банковской карты.

Еще две псковички, 1977 и 1980 годов рождения, в результате подобного дистанционного мошенничества лишились в общей сложности около 85 тысяч рублей. Теперь все обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбужденных уголовных дел.

В Пыталово местной жительнице 1960 года рождения тоже позвонил незнакомец и предложил свои услуги по защите банковской карты. В результате, пенсионерка не досчиталась на своей банковской карте 28500 рублей. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

- Не поддавайтесь на уловки неизвестных лиц, не сообщайте им свои персональные данные и реквизиты банковских карт! - напоминают в полиции. - Обо всех подобных фактах сразу же сообщайте в органы внутренних дел области.