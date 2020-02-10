Два «серебра» завоевали великолучане на соревнованиях юнармейцев в Подмосковье

Команда из Великих Лук побывала на соревнованиях «Юнармейские старты — 2020». Великолучане завоевали две серебряные медали на двух этапах соревнований: «Прорыв» и «Разборка и сборка автомата АК, сообщили в пресс-службе областной администрации. Старты, в которых приняли участие 27 команд, прошли 8 февраля в подмосковном Воскресенске. Нашу команду представляли члены великолукского военно-патриотического спортивного клуба «Шторм» и учащиеся Переслегинской гимназии (Великолукский район). «Юнармейские старты - 2020» проводят среди учащихся общеобразовательных учреждений, воспитанников военно-патриотических клубов, молодежных центров и кадетских классов. Соревнования проходят с целью вовлечения подрастающей молодежи в патриотическую деятельность.