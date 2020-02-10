Первый кандидат подал документы для регистрации на пост главы Печорского района

Первый кандидат подал документы для участия в выборах главы Печорского района, пишет Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета. Им стал член партии Социальной защиты Виктор Широбоков.

Решение о регистрации или об отказе в регистрации кандидата ТИК Печорского района примет в течение десяти дней со дня приёма документов.

Документы на регистрацию кандидатов принимаются с 9 февраля до 24 февраля 2020 года.

Досрочные выборы главы Печорского района состоятся 5 апреля, ранее пост главы муниципалитета в связи с возбуждением серии дел покинул Дмитрий Сопотов.