Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Полиция обнаружила фиктивно зарегистрированных иностранцев

10 февраля 2020 года, 11:04

В Пскове и Великих Луках сразу нескольких местных жителей подозревают в  фиктивной постановке на миграционный учет иностранных граждан, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Так, не работающий пскович, 1985 года рождения, в доме на территории садоводческого товарищества в Пскове осуществил фиктивную регистрацию группы граждан из Республик Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан. Он дал признательные показания. А другой безработный житель областного центра, 1966 года рождения, в квартире дома по улице О.Зобова осуществил фиктивную регистрацию граждан Таджикистана и Армении. По данным фактам проводятся проверки.

В Великих Луках 27-летний горожанин в квартире дома по улице Ползунова  фиктивно поставил на регистрационный учет гражданина Республики Таджикистан. Великолучанин дал признательные показания. Ведется проверка.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Два «серебра» завоевали великолучане на соревнованиях юнармейцев в Подмосковье
Первый кандидат подал документы для регистрации на пост главы Печорского района
Псковичи просят еще одну остановку на улице Инженерной
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Два ребенка из России погибли в Таиланде
Девушка пострадала в ДТП из-за нетрезвого водителя
Финалистами конкурса «Лидеры России» в Северо-Западном федеральном округе стали 30 петербужцев
Зарядить батарейки и вывернуть мозг наизнанку: зачем псковичи участвуют в конкурсе «Лидеры России»
Братья-чемпионы Мордовцевы устроят показательный заплыв в Великой

Комментарии

Авторизация
No comments
Друзья и родные насмерть сбитого под Псковом мужчины не верят показаниям свидетеля

Происшествия / ДТП
7 февраля 17:21

Друзья и родные насмерть сбитого под Псковом мужчины не верят показаниям свидетеля

Просят откликнуться тех, кто проезжал или проходил мимо в момент аварии
Ушли и не вернулись

Происшествия
6 февраля 11:12

Ушли и не вернулись

Список людей, которые пропали в Псковской области в прошлом году. Вдруг вы кого-то видели?
От чего гибнут псковичи

Происшествия
30 января 11:17

От чего гибнут псковичи

Горим и тонем вместе с детьми из-за шалости и халатности