Полиция обнаружила фиктивно зарегистрированных иностранцев

В Пскове и Великих Луках сразу нескольких местных жителей подозревают в фиктивной постановке на миграционный учет иностранных граждан, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Так, не работающий пскович, 1985 года рождения, в доме на территории садоводческого товарищества в Пскове осуществил фиктивную регистрацию группы граждан из Республик Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан. Он дал признательные показания. А другой безработный житель областного центра, 1966 года рождения, в квартире дома по улице О.Зобова осуществил фиктивную регистрацию граждан Таджикистана и Армении. По данным фактам проводятся проверки.

В Великих Луках 27-летний горожанин в квартире дома по улице Ползунова фиктивно поставил на регистрационный учет гражданина Республики Таджикистан. Великолучанин дал признательные показания. Ведется проверка.