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Транспорт

Псковичи просят еще одну остановку на улице Инженерной

10 февраля 2020 года, 10:12

Псковичи просят установить остановку на улице Инженерной около магазина Пятерочка (улица Инженерная, 103) на круговом перекрестке или за светофором. Обращение с такой просьбой написала псковичка Юлия Корнилова от имени жителей домов №108 - 118 на улице Инженерной и домов №56-62 на улице Труда на сайт губернатора Михаила Ведерникова. 

 По мнению жителей микрорайона остановка необходима, так как  до ближайшей  далеко идти.

Ответственным за разрешение вопроса назначен глава администрации Пскова Александр Братчиков.

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