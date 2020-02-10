Псковичи просят еще одну остановку на улице Инженерной

Псковичи просят установить остановку на улице Инженерной около магазина Пятерочка (улица Инженерная, 103) на круговом перекрестке или за светофором. Обращение с такой просьбой написала псковичка Юлия Корнилова от имени жителей домов №108 - 118 на улице Инженерной и домов №56-62 на улице Труда на сайт губернатора Михаила Ведерникова.

По мнению жителей микрорайона остановка необходима, так как до ближайшей далеко идти.

Ответственным за разрешение вопроса назначен глава администрации Пскова Александр Братчиков.