Финалистами конкурса «Лидеры России» в Северо-Западном федеральном округе стали 30 петербужцев

8-9 февраля в Санкт-Петербурге проходил региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» . В нем участвовали 284 человека из Санкт-Петербурга, Калининградской, Ленинградской, Архангельской, Псковской, Мурманской, Вологодской областей, а также из Республики Коми и Республики Карелия. Напомним, что из Псковской области в полуфинал прошли шесть управленцев от госслужащих до индивидуальных предпринимателей.

В воскресенье, 9 февраля, стали известны имена финалистов третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России 2020», прошедших в суперфинал от Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Финалистами стали 30 участников из Санкт-Петербурга. Об этом сообщил заместитель генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», Александр Садовский. Финалисты весной поедут на полуфинал в Сочи.

Два дня участники решали управленческие кейсы разной степени сложности. По итогам работы каждый получил от оценщиков персональные рекомендации, которые помогут составить дальнейший план личностного саморазвития. А руководитель лаборатории машинного интеллекта Яндекса, член рабочей группы по разработке национальной стратегии России по развитию искусственного интеллекта Александр Крайнов провел для участников мастер-класс.

Уже на полуфиналах проходили собеседования и интервью участников с потенциальными работодателями. В Санкт-Петербурге такую встречу провел Дмитрий Конов, председатель правления СИБУР: «Я ищу интересных людей, а не конкретного человека с 12,5 годами опыта в этой индустрии, определенным набором академического образования и ответами на заданные вопросы. Мне интересно, насколько они подходят нам и нашим задачам на этот момент времени. Здесь есть несколько кандидатов, с которыми мы хотели бы поработать».

Встречи с полуфиналистами также провели представители различных дочерних подразделений ПАО «Россети», ПАО «Интер РАО» и АО «Росэлектроника».