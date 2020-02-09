Братья-чемпионы Мордовцевы устроят показательный заплыв в Великой

Золото, три серебра и бронзу завоевали псковичи Мордовцевы на Чемпионате мира по зимнему плаванию, который прошел на озере Блед в Словении. В соревнованиях приняли участие 1046 спортсменов из 106 команд, представляющих 36 стран мира. Честь Псковской области на соревнованиях представляли выпускники псковской школы плавания, известные популяризаторы зимнего плавания - Марк и Артур Мордовцевы.

- Соревнования проводились на открытой воде озера Блед, температура воды составляла всего 5 градусов по Цельсию. Места фантастические - красивейшие пейзажи вокруг. Организация форума - на высшем уровне. Эмоции переполняют - один бог знает, сколько переживаний и волнений было перед стартом, - поделился впечатлениями триумфатор ЧМ Марк Мордовцев.

Марк и Артур являются кандидатами в мастера спорта по классическому плаванию. В прошлом году Марк уже становился бронзовым призером Кубка мира. Теперь он завоевал золотую медаль в эстафете 4х25м вольным стилем, два серебра - в эстафете 4х25м брассов и в личном 50-метровке брассом, также у спортсмена - бронза в личном зачете на 25 метрах брассом. Его брат Артур стал обладателем серебра в эстафете 4х25м брассом.

- В настоящие поездки все поездки на соревнования по зимнему плаванию мы осуществляем за свой счет: и трансферы и оплату взносов, так как в России вид спорта пока не признан официально, - поясняет Марк. - Но мы всем сообществом ведем работу в этом направлении. Я пишу магистерскую диссертацию в НГУ имени Лесгафта на эту тему. Мы надеемся, что включение зимнего плавания в реестр Минспорта - вопрос времени. Во многих странах это уже произошло, к примеру, в Белорусии - в 2015 году. Там спортсменов уже поддерживают государство и спонсоры.

Следующий чемпионат мира по зимнему плаванию пройдет через два года. За право принять у себя форум поборются Латвия, Дания, Китай и Россия. Увидеть псковичей на открытой воде можно будет на Кубке Большой Невы в Санкт-Петербурге 29 февраля. Кроме того сообщается, что Мордовцевы планируют устроить показательные заплывы у Мирожского монастыря в Пскове в среду 13 февраля.