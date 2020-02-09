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Общество

Администрация области поможет Пскову в реализации инфраструктурных проектов

9 февраля 2020 года, 15:37

Реализация инфраструктурных проектов на территории Пскова стала темой встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с главой администрации города Александром Братчиковым, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Михаил Ведерников отметил, что в прошлом году был запланирован большой объем мероприятий. «Хотелось бы обсудить ход реализации проектов, какая помощь и поддержка нужна со стороны администрации региона», - сказал он, обращаясь к руководителю городской администрации.

В свою очередь Александр Братчиков поблагодарил главу региона за то внимание, которое уделяется городу. По его словам, проблемой для города являются занятия во вторую смену в школах города. В настоящее время около 6 тыс детей занимаются во вторую смену. Для решения этого вопроса предлагается строить по две новые школы в год.

«Мы на февраль запланировали встречу с представителями Правительства РФ как раз по этому вопросу. У нас уже есть предварительно проработанные объекты с Министерством просвещения России. Я очень рассчитываю, что нас поддержат, потому что мы можем и по две и по три школы строить. Конечно, основная нагрузка это Псков и Псковский район», — осообщил Михаил Ведерников.

Также глава администрации Пскова попросил поддержки в реализации реконструкции стадиона «Машиностроитель». Михаил Ведерников заметил, что объект остается в зоне повышенного внимания. Для актуализации планов работ в регион планируется пригласить представителей генерального подрядчика и Министерства спорта РФ.

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