Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Трехэтажное фондохранилище появится у Псково-Изборского музея

9 февраля 2020 года, 14:25

У Псково-Изборского музея появится трехэтажное фондохранилище, сообщили «Псковской правде» в музее со ссылкой на председателя регионального комитета по культуре Жанну Малышеву.

По ее словам, фондохранилище у музея появится после получения им федерального статуса. Под его строительство выделен земельный участок, разработана и утверждена проектная документация. Это будет отдельное трехэтажное здание, включающее в себя фондовые помещения, реставрационные мастерские и ряд сопутствующих помещений. Площадь здания составит 1 120 кв. м., кубатура – 19 640 куб. м (общая площадь помещений – 3 615 кв. м).

«Направлено письмо в министерство культуры Российской Федерации о включении музея в федеральную программу по строительству зданий для хранения предметов государственной части Музейного фонда Российской Федерации», - уточнила Жанна Малышева.

Фонды Псковского музея-заповедника на сегодняшний день составляют 673 194 единиц хранения, из них основной фонд - 534 683 единиц хранения, 60% которого требуется реставрация (319 141 единиц хранения). Фондовые коллекции музея-заповедника «Изборск» насчитывают 62 821 единиц хранения, из них основной фонд – 57 282 единиц хранения, 1 295 предметам основного фонда требуется реставрация (2,3%). Реставрация такого количества музейных предметов требует серьезного финансирования, которое возможно только в рамках федерального музейного учреждения.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Братья-чемпионы Мордовцевы устроят показательный заплыв в Великой
Администрация области поможет Пскову в реализации инфраструктурных проектов
Междугородный автобусный маршрут вернули по просьбе псковичей
«Кусочек Бали»: псковичей удивил лед голубого цвета на улице Красных Партизан
В деревне Загорицы Псковского района повредили газопровод
Псковичей с признаками наркотического опьянения задержали росгвардейцы
Пскович украл лодку, чтобы сдать ее в металлолом и купить алкоголь
Великолукская полиция продолжает разыскивать пропавшего 34-летнего мужчину - ФОТО
Почетного гражданина Пскова Анатолия Васильева наградили медалью «За заслуги перед Псковской областью»

Комментарии

Авторизация
No comments
BrainStorm: Токио, Париж и Псков — три города, где мы еще не были

Культура / Событие
6 февраля 19:19

BrainStorm: Токио, Париж и Псков — три города, где мы еще не были

Как звучит «На заре» в Китае, почему соседи так долго к нам ехали и где по миру черпали вдохновение для псковского концерта
Руссо туристо на псковской земле

Культура
3 февраля 11:22

Руссо туристо на псковской земле

Что звезды кино и шоу-бизнеса говорят о Псковской области
Редкие издания из личной библиотеки Спегальского впервые представлены широкой публике

Культура / Выставка
27 января 14:32

Редкие издания из личной библиотеки Спегальского впервые представлены широкой публике

Выставка «Личная библиотека ученого: Юрий Спегальский и современники» открылась в музее-квартире исследователя в Пскове