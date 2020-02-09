Псковичей с признаками наркотического опьянения задержали росгвардейцы

В Пскове сотрудники ОМОН задержали граждан с признаками наркотического опьянения . Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, в ходе совместных с оперативниками регионального управления МВД профилактических мероприятий на территории Завеличья сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области задержали двоих мужчин, у которых выявлены признаки наркотического опьянения. В ходе досмотра у них обнаружено вещество растительного происхождения.

Изъятое вещество направлено для проведения экспертизы. За совершенные правонарушения мужчины будут привлечены к ответственности.