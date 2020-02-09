Пскович украл лодку, чтобы сдать ее в металлолом и купить алкоголь

Прокурор Псковского района направил в районный суд обвинительное заключение в отношении ранее судимого 29-летнего псковича, совершившего кражу лодки. Как сообщили «Псковской правде» в прокуратуре Псковского района, преступление было совершено вечером 20 мая 2019 года. Злоумышленник, находясь на берегу р. Многа в деревне Череха Псковского района приметил одиноко причаленную алюминиевую лодку. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он вытащил из земли металлический штырь с закрепленной на нем цепью, привязывающей лодку к берегу и сплавился на лодке стоимостью 20 000 рублей по течению до реки Великой.

«Не раскрыв в себе таланты рыбака и не сумев придумать более полезного применения похищенному имуществу, лодка была сдана преступником в пункт металлолома за 6 000 рублей. Следствием при выяснении обстоятельств дела, установлено, что преступник был ведом сильнейшей мотивацией – желанием опохмелиться», - сообщили в прокуратуре и добавили, что «все полученные деньги были потрачены на алкогольную продукцию».

Уголовное дело будет рассматривать Псковский районный суд. Санкция ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на два года.