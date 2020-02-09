Почетного гражданина Пскова Анатолия Васильева наградили медалью «За заслуги перед Псковской областью»

Почетный гражданин Пскова, заслуженный строитель РФ Анатолий Васильев награжден медалью «За заслуги перед Псковской областью». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, одну из самых почетных наград региона ему вручил губернатор области Михаил Ведерников в субботу, 8 февраля.

Губернатор поблагодарил ветерана. «Данные награды мы утвердили в прошлом году и уже вручили первые медали тем, кто сделал большой вклад в развитие региона. У Вас медаль за номером 3», — отметил Михаил Ведерников.

Губернатор также поздравил Анатолия Васильева с 90-летним юбилеем и в качестве подарка вручил музыкальный проигрыватель, чтобы Анатолий Васильев смог слушать диски с записями песен военных лет в современной аранжировке, которые ему были переданы на встрече с участием полномочного представителя президента в СЗФО Александра Гуцана.

В свою очередь Анатолий Васильев поблагодарил Главу региона за оказанное внимание. «Мне как псковичу очень приятно, что у нас такой деловой, молодой и энергичный губернатор», — сказал Анатолий Васильев.

Отметим, более 20 лет Анатолий Васильев отвечал за строительство и реконструкцию регионального центра, занимал руководящие посты в Псковском горисполкоме, облисполкоме, а затем в дирекции «Псковреконструкции». Благодаря его труду были восстановлены многие церкви и монастыри Псковщины, в их числе — храм Александра Невского, церковь Богоявления с Запсковья, церковь Петра и Павла с Буя, а также построены «Зеленый театр» в Ботаническом саду, памятник Неизвестному солдату. За выдающийся вклад в восстановление памятников истории и архитектуры он занесен в книгу «Золотая летопись славных дел к 1100-летию Пскова». Также он до сих пор увлекается спортом. «С таких людей надо брать пример», — отметил Михаил Ведерников.