Валерий Фадеев: Санкт-Петербург прекрасный город, но есть Псков

Свое мнение по поводу эффективности конкурса «Лидеры России» высказал член Наблюдательного совета конкурса, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Поиск новых управленцев через этот конкурс уже принес конкретные результаты, отметил он: участники становятся губернаторами, занимают посты заместителей министров.

«Для нас, для меня лично очень важно, чтобы конкурс не был «насосом» для Москвы. И когда люди становятся губернаторами, это очень важно. Потому что мы в Петербурге, Петербург - прекрасный город. Но есть ещё вообще-то Псков, есть Архангельск, где бюджеты очень невелики, где возможности развития людей, их движения, карьеры невелики. Надо, чтобы выявленные лидеры и управленцы продолжали там работать, развивали отстающие регионы. Вот что важно для нас, для наблюдательного совета».

Фадеев подчеркнул, конкурс «Лидеры России» - это не вытягивание кадров из всей страны, а подготовка кадров для всех регионов нашей страны.

С 8 по 9 февраля в Санкт-Петербурге проходит полуфинал конкурса «Лидеры России - 2020» по Северо-Западному федеральному округу. От Псковской области в полуфинале участвуют шесть человек.