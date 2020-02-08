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Общество

Валерий Фадеев: Санкт-Петербург прекрасный город, но есть Псков

8 февраля 2020 года, 20:52

Свое мнение по поводу эффективности конкурса «Лидеры России» высказал член Наблюдательного совета конкурса, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Поиск новых управленцев через этот конкурс уже принес конкретные результаты, отметил он: участники становятся губернаторами, занимают посты заместителей министров.

Валерий Фадеев: Санкт-Петербург прекрасный город, но есть Псков
Валерий Фадеев отметил, что конкурс не должен стать "насосом" для Москвы.
Фото oprf.ru

«Для нас, для меня лично очень важно, чтобы конкурс не был «насосом» для Москвы. И когда люди становятся губернаторами, это очень важно. Потому что мы в Петербурге, Петербург - прекрасный город. Но есть ещё вообще-то Псков, есть Архангельск, где бюджеты очень невелики, где возможности развития людей, их движения, карьеры невелики. Надо, чтобы выявленные лидеры и управленцы продолжали там работать, развивали отстающие регионы. Вот что важно для нас, для наблюдательного совета».

Фадеев подчеркнул, конкурс «Лидеры России» - это не вытягивание кадров из всей страны, а подготовка кадров для всех регионов нашей страны.

С 8 по 9 февраля в Санкт-Петербурге проходит полуфинал конкурса «Лидеры России - 2020» по Северо-Западному федеральному округу. От Псковской области в полуфинале участвуют шесть человек.

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