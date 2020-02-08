Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

Студенческий Инжиниринговый центр открыли в Пскове

8 февраля 2020 года, 15:06

Инжиниринговый центр ПсковГУ «Инновационное электротехническое оборудование» открыли в Пскове. Он располагается на базе Института инженерных наук. Центр - это креативное пространство с передовым оборудованием, где студенты и молодые сотрудники вуза смогут воплощать в жизнь свои научные разработки.

«Когда мы обсуждали развитие ПсковГУ, понимая, что рядом Москва и Санкт-Петербург, куда уезжает молодежь, то выбрали модель сетевого университета, когда мы пользуемся ресурсами крупных вузов. Нас поддержали в этом», - рассказала врио ректора университета Наталья Ильина.

С открытием центра у студентов инженерных специальностей появилась возможность выполнять проекты под заказ региона. Выполнять их совместно и под патронажем Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Центр создан по итогам конкурса на предоставление господдержки проектов по созданию и развитию инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего образования, подведомственных Министерству образования и науки.

На базе центра работают три лаборатории: инженерной гидравлики, дизайна и прототипирования.

«Мы думали, каким образом пересмотреть специальности и компетенции, чтобы вы не тратили здесь время на те профессии, по которым вы не будете работать и не уезжали работать в Санкт-Петербург охранниками или официантами, - сказал на открытии, обращаясь к студентам, губернатор Псковской области Михаил Ведерников. - Сегодняшнее событие - важное звено в цепочке подготовки кадров. Важно, чтобы вы получали практические навыки, ведь на таких площадках студенты не только необходимые компетенции получают, но и деньги зарабатывать могут, такие примеры есть».


  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Сто человек на место: в Петербурге открылся полуфинал конкурса «Лидеры России»
В Псков прибыл замминистра обороны России Андрей Картаполов
94% заявлений на получение загранпаспорта нового образца жители Псковской области отправили через Госуслуги
Стали известны имена псковских управленцев, которые дошли до полуфинала конкурса «Лидеры России 2020»
В музее-заповеднике «Изборск» начали строить стены выставочного центра
В Великах Луках молодежный культурно-образовательный центр разместится на восьми этажах
В Пскове наградили победителей чемпионата «Молодые профессионалы»
Члены Молодежного парламента собрались на первый совместный семинар
Александр Бастрыкин поручил проверить законность установки забора на пешеходной дорожке в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
В рамках безопасности

Общество
5 февраля 16:42

В рамках безопасности

Мимо охраны на обоих вокзалах Пскова можно пронести сумку с любым содержимым
Вирус в короне

Общество / Здоровье
4 февраля 11:40

Вирус в короне

Шестнадцать студентов из Китая учатся в Пскове, а несколько псковичей отдыхают в Китае, но врачи уверяют, что поводов для паники нет
«Народное признание» получили герои публикаций «Псковской правды»

Общество
31 января 16:12

«Народное признание» получили герои публикаций «Псковской правды»

Десяти годам из жизни области и первому юбилею самой премии посвятили церемонию награждения ее организаторы