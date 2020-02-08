Студенческий Инжиниринговый центр открыли в Пскове

Инжиниринговый центр ПсковГУ «Инновационное электротехническое оборудование» открыли в Пскове. Он располагается на базе Института инженерных наук. Центр - это креативное пространство с передовым оборудованием, где студенты и молодые сотрудники вуза смогут воплощать в жизнь свои научные разработки.

«Когда мы обсуждали развитие ПсковГУ, понимая, что рядом Москва и Санкт-Петербург, куда уезжает молодежь, то выбрали модель сетевого университета, когда мы пользуемся ресурсами крупных вузов. Нас поддержали в этом», - рассказала врио ректора университета Наталья Ильина.

С открытием центра у студентов инженерных специальностей появилась возможность выполнять проекты под заказ региона. Выполнять их совместно и под патронажем Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Центр создан по итогам конкурса на предоставление господдержки проектов по созданию и развитию инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего образования, подведомственных Министерству образования и науки.

На базе центра работают три лаборатории: инженерной гидравлики, дизайна и прототипирования.

«Мы думали, каким образом пересмотреть специальности и компетенции, чтобы вы не тратили здесь время на те профессии, по которым вы не будете работать и не уезжали работать в Санкт-Петербург охранниками или официантами, - сказал на открытии, обращаясь к студентам, губернатор Псковской области Михаил Ведерников. - Сегодняшнее событие - важное звено в цепочке подготовки кадров. Важно, чтобы вы получали практические навыки, ведь на таких площадках студенты не только необходимые компетенции получают, но и деньги зарабатывать могут, такие примеры есть».