В Псков прибыл замминистра обороны России Андрей Картаполов

С рабочим визитом в Псков прибыл заместитель министра обороны РФ — начальник главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.
С рабочим визитом в Псков прибыл заместитель министра обороны РФ — начальник главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.
Напомним, в исполнение Указа президента России Владимира Путина в Псковской области в августе 2018 года создан оргкомитет по подготовке и проведению памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига 6-й роты. Особое внимание оказывается социальным мерам поддержке родственникам воином легендарной роты.