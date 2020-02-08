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Общество / Важная дата

В Псков прибыл замминистра обороны России Андрей Картаполов

8 февраля 2020 года, 13:00

С рабочим визитом в Псков прибыл заместитель министра обороны РФ — начальник главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

В Псков прибыл замминистра обороны России Андрей Картаполов
Архив: визит замминистра обороны Андрея Картаполова в Псков в декабре 2019 года
Фото Сергея Герасимова
Замминистра вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым приехали на площадку реконструкции памятника «Купол», посвященного подвигу воинов 6-й роты.

Напомним, в исполнение Указа президента России Владимира Путина в Псковской области в августе 2018 года создан оргкомитет по подготовке и проведению памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига 6-й роты. Особое внимание оказывается социальным мерам поддержке родственникам воином легендарной роты.

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