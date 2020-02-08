94% заявлений на получение загранпаспорта нового образца жители Псковской области отправили через Госуслуги

Самой популярной услугой, оказываемой через портал госуслуг по линии управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области, по-прежнему остается выдача и замена загранпаспортов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В 2019 году загранпаспортов старого образца было оформлено 8 217, а нового — 7 248. Однако это на 7% меньше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Стражи порядка отметили, что жители региона с каждым годом все активнее пользуются порталом Госуслуг. 94% заявлений на получение загранпаспорта нового образца в 2019 году было принято через портал.