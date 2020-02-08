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Общество

94% заявлений на получение загранпаспорта нового образца жители Псковской области отправили через Госуслуги

8 февраля 2020 года, 11:19

Самой популярной услугой, оказываемой через портал госуслуг по линии управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области, по-прежнему остается выдача и замена загранпаспортов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В 2019 году загранпаспортов старого образца было оформлено 8 217, а нового — 7 248. Однако это на 7% меньше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Стражи порядка отметили, что жители региона с каждым годом все активнее пользуются порталом Госуслуг. 94% заявлений на получение загранпаспорта нового образца в 2019 году было принято через портал.


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