В музее-заповеднике «Изборск» начали строить стены выставочного центра

В Москве губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с президентом ПАО «Транснефть» Николаем Токаревым. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, стороны обсуждали совместные проекты.

Говорили о возведении выставочного центра в музее-заповеднике «Изборск» — структурном подразделении Псково — Изборского объединенного музея-заповедника. Он будет расположен за фасадом традиционной для Изборска жилой усадьбы.

В настоящее время завершен демонтаж старых зданий, проведена планировка участка, а также закончены бетонные работы. Представители подрядной организации приступили к возведению стен.

Есть некоторое отставание от графика. В связи с этим Михаил Ведерников поручил своему вице-губернатору Василию Осипову осуществлять персональный контроль за ходом работ, оказывать необходимое содействие в их проведении.