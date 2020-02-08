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Общество / Образование

В Великах Луках молодежный культурно-образовательный центр разместится на восьми этажах

8 февраля 2020 года, 09:26

В Москве губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с президентом ПАО «Транснефть» Николаем Токаревым. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, стороны обсуждали совместные проекты.

Речь шла о создании в Великих Луках детского технопарка «Кванториум». Восьмиэтажное здание компании было передано в муниципальную собственность. Теперь стороны договорились о совместном приведении его в порядок. Средства на приобретение оборудования будут выделены области в рамках национального проекта «Образование».

Помимо детского технопарка на площадях здания сможет разместиться целый ряд бюджетных и социально ориентированных учреждений. Ожидается, что «Кванториум» займет первые два этажа, на других будут работать городское управление образования, филиал центра непрерывного повышения квалификации и аттестации педагогических работников Псковской области, центр цифрового образования «IT-куб», ресурсный центр развития добровольчества, проектный офис «Команда — 2018», молодежный лофт, комнаты ВВПОД «ЮНАРМИЯ».

Таким образом, в Великих Луках будет создан единый молодежный культурно-образовательный центр.


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