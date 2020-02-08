В Пскове наградили победителей чемпионата «Молодые профессионалы»

В Пскове наградили победителей 4-го открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). Участие в нем приняли 150 человек, за победу они боролись в 14 компетенциях, сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Исполнению всех обязательств конкурса во многом поспособствовало обеспечение современным оборудованием учебных мастерских образовательных учреждений региона», — отметила руководитель регионального координационного центра Движения «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в Псковской области Ольга Божкова. Например, благодаря оснащению мастерских Псковского политехнического колледжа, на региональном чемпионате появилась новая компетенция — «Производство мебели».

Победители регионального этапа примут участие в отборочных этапах, которые в апреле 2020 года пройдут во Владивостоке, Перми, Красноярске, Тюмени, Ярославле и Великом Новгороде. Если они преодолеют очередные профессиональные испытания, то станут участниками финала национального чемпионата Worldskills Russia в Кемеровской области.

Со списком победителей чемпионата можно ознакомиться здесь.