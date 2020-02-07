Члены Молодежного парламента собрались на первый совместный семинар

Обучающий семинар начался с краткой самопрезентации – всем членам Молодёжного парламента было предложено ответить на вопрос: «Зачем я здесь?» Молодые люди поделились своей мотивацией участия в общественно-политической жизни и представлениями о деятельности Молодёжного парламента.

Кроме того, Виктор Остренко анонсировал встречу в формате «без галстуков» со спикером Собрания Александром Котовым – знакомство членов Молодёжного парламента с председателем органа законодательной власти области запланировано на вторую половину дня.

«У вас очень много ожиданий, и как куратор Молодёжного парламента могу сказать, что в этом заключается самая сложная часть работы, - прокомментировал Виктор Остренко. – Вам кажется, членство в Молодёжном парламенте автоматически влечёт за собой новый статус, новые яркие и интересные события, но, чтобы эти ожидания оправдались, от каждого из вас потребуется активная вовлечённость в процесс, время, энергия, усилия. Наша задача – чтобы ваши ожидания и возможности совпали».

Именно на решение этой задачи направлена программа обучающего семинара. В ходе мотивационных тренингов и сессии стратегического планирования члены Молодёжного парламента попытались сформулировать миссию Молодёжного парламента и свою роль в его структуре, определить перспективные направления проектной деятельности, а также познакомились с публичной стороной в работе Молодёжного парламента.

У желающих войти в состав Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов появилась возможность принять участие в конкурсе на замещение семи вакантных мест – постановление о дополнительном наборе принято на 39-й сессии Собрания.

Напомним, что персональный состав Молодёжного парламента был утверждён в декабре 2019 года. В него вошли 22 партийных представителя – свои кандидатуры предложили региональные отделения партий, имеющих мандаты в областном Собрании, а также 15 человек, успешно прошедших конкурсный отбор.