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Общество

Александр Бастрыкин поручил проверить законность установки забора на пешеходной дорожке в Пскове

7 февраля 2020 года, 16:14

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку по факту самоуправства псковского предпринимателя, который поставил забор прямо на пешеходной дорожке. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Из средств массовой информации глава комитета узнал, что в Пскове бизнесмен поставил ограду прямо на пешеходной дорожке, захватив часть газона и перегородив проход людям. Как выяснилось, эта часть улицы была сдана в аренду коммерсанту, который устроил там автостоянку и поставил забор, чтобы проходящие граждане не «мешали бизнесу».

По поручению Александра Бастрыкина сотрудники СУ СК России по Псковской области проводят доследственную проверку по факту возможного самоуправства предпринимателя.

Ход и результаты проверок по поручению главы Следственного комитета взяты на контроль в центральном аппарате ведомства.


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