Банк России выпустил серебряную монету «20-летие подвига десантников 6 роты»

Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «20-летие подвига десантников 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии», сообщает сайт gold. ru
Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «20-летие подвига десантников 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии», сообщает сайт gold. ru
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монеты рифлёная. На оборотной стороне памятной монеты расположено рельефное изображение памятника 6 роте («Купол»), установленного в Черехе Псковской области, на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения строя десантников; по окружности имеется надпись: «20-летие подвига десантников 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка»
Характеристика серебряной монеты
Номинал: 3 рубля
Драгметалл: серебро 925
Качество чеканки: «пруф»
Масса: 31,1 гр.
Диаметр: 39 мм.