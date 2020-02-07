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Общество

Банк России выпустил серебряную монету «20-летие подвига десантников 6 роты»

7 февраля 2020 года, 15:38

Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «20-летие подвига десантников 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии», сообщает сайт gold. ru

Банк России выпустил серебряную монету «20-летие подвига десантников 6 роты»
Моента номиналом 3 рубля

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монеты рифлёная. На оборотной стороне памятной монеты расположено рельефное изображение памятника 6 роте («Купол»), установленного в Черехе Псковской области, на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения строя десантников; по окружности имеется надпись: «20-летие подвига десантников 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка»

Характеристика серебряной монеты

Номинал: 3 рубля

Драгметалл: серебро 925

Качество чеканки: «пруф»

Масса: 31,1 гр.

Диаметр: 39 мм.


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