Псковичи вышли в полуфинал конкурса «Лидеры России»

Девять псковичей вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры России — 2020». Среди них — первый заместитель начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов. Полуфинал Северо-западного федерального округа пройдет в субботу, 8 февраля в Санкт-Петербурге.
Конкурс «Лидеры России» проводится по поручению президента России Владимира Путина уже не первый год.
Отметим, что с полуфиналистами от СЗФО планирует встретиться полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан.