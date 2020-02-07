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Общество / Образование

Псковичи вышли в полуфинал конкурса «Лидеры России»

7 февраля 2020 года, 15:32

Псковичи вышли в полуфинал конкурса «Лидеры России»
Девять псковичей вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры России — 2020». Среди них — первый заместитель начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов. Полуфинал Северо-западного федерального округа пройдет в субботу, 8 февраля в Санкт-Петербурге.

Конкурс «Лидеры России» проводится по поручению президента России Владимира Путина уже не первый год.

Отметим, что с полуфиналистами от СЗФО планирует встретиться полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан.

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