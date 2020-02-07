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Политика / Власть

Александр Гуцан вручил псковским ветеранам медали в честь 75-летия Победы

7 февраля 2020 года, 14:34

Юбилейные медали в честь 75-летия Великой Победы вручил полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан псковским ветеранам, сообщает корреспондент "Псковской правды".

Александр Гуцан вручил псковским ветеранам медали в честь 75-летия Победы

Фото "Псковской правды"
Затем с ветеранам за чашкой чая вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым полпред обсудил меры поддержи, которые оказываются в регионе пожилым людям,  а также подготовку  к празднованию 75-й годовщины Победы.

"Пользуясь возможностью неформально поговорить, я бы хотел получить от вас обратную связь, в частности, по адресному оказанию медицинской помощи и, конечно, как решаются проблемные вопросы, на что нам нужно обратить своё внимание, чтобы у нас не осталось невыполненных обязательств", - обратился губернатор к ветеранам.

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