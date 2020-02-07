Александр Гуцан вручил псковским ветеранам медали в честь 75-летия Победы

Затем с ветеранам за чашкой чая вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым полпред обсудил меры поддержи, которые оказываются в регионе пожилым людям, а также подготовку к празднованию 75-й годовщины Победы.

"Пользуясь возможностью неформально поговорить, я бы хотел получить от вас обратную связь, в частности, по адресному оказанию медицинской помощи и, конечно, как решаются проблемные вопросы, на что нам нужно обратить своё внимание, чтобы у нас не осталось невыполненных обязательств", - обратился губернатор к ветеранам.