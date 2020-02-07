В Пскове обсудили вопросы перезонирования земельных участков

Вопрос об изменении функциональной зоны земельного участка по ул. Юбилейной, 22-а с «зоны мемориальных комплексов» на «зону объектов городского транспорта» для последующего размещения там автостоянки рассмотрели на заседании временной Комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Город Псков», сообщили в пресс-службе городской администрации.

Председатель Псковского регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», руководитель Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры» Геннадий Корольков напомнил, что на данной территории в годы Великой Отечественной войны размещался концентрационный лагерь «Шталаг - 372», где, по официальным данным, погибло 75 тыс. военнопленных.

Однако в границах участка, на котором предприниматель хочет разместить автостоянку никаких захоронений не производилось.

Члены комиссии единогласно проголосовали за то, чтобы поручить администрации Пскова совместно с проектной организацией «Национальный земельный фонд» и общественным фондом «Достоверная история» изучить представленные материалы и проработать их на возможность изменения границ функциональной зоны «зона мемориальных комплексов».

Инициатором рассмотрения вопроса об изменении функциональной зоны земельного участка с «зоны объектов городского транспорта» на «зону зеленых насаждений общего пользования» по ул. Яна Райниса, 2а стала глава города Пскова Елена Полонская. На этом месте собирались строить АЗС, участок расположен в непосредственной близости от дендропарка и древнего Спасо-Преображенского монастыря.

Администрация Пскова не дала согласие на выдачу документов на строительство АЗС, но инициаторы строительства обратились в Арбитражный суд и выиграли дело. В результате городские власти решили оспаривать данное решение, предложив при этом компании-инвестору на выбор несколько участков под строительство АЗС в качестве компромиссного варианта.

