На водоемах Псковской области началось ледообразование. Об этом «Псковской правде» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

«Аномально теплая зима 2019-2020 года не позволяла установиться ледовому покрытию на водоемах, но с приходом отрицательных температур на водоемах Псковской области началось ледообразование. Однако ледяной панцирь еще чрезвычайно тонкий и непрочный,» - предупреждают спасатели.

В ГУ МЧС России Псковской области напоминают, что лед толщиной 7-8 сантиметров выдерживает нагрузку одного человека, 10 сантиметров – двух рядом стоящих, 14 сантиметров – семерых. При этом люди должны идти на расстоянии 5-6 метров друг от друга.

«Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета – прочный, белого – в два раза слабее; а серого, матово-белого или с желтоватым оттенком – такого нужно опасаться втройне – самый ненадежный. Кроме того, опасным является лед: ноздреватый и пористый – он обрушивается без предупреждающего потрескивания; а также покрытый снегом. Лед более тонок на течении, особенно быстром, на глубоких и открытых для ветра местах; над тенистым и торфяным дном, у болотистых берегов, в местах выхода подводных ключей, под мостами, в узких протоках, вблизи мест сброса в водоемы теплых и горячих вод промышленных и коммунальных предприятий; а также в местах, где растет камыш, тростник и другие водные растения.

Одна из самых частых причин трагедий на водоемах – алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность, и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.

Особое внимание следует уделить детям, которые в силу своей беспечности могут выходить на опасные участки тонкого льда. Поэтому обращаемся ко всем родителям: проведите беседы со своими детьми о том, что ни в коем случае нельзя выходить на лед», - отмечают в Управлении.