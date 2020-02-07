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Политика / Власть

Псковская область выйдет на новый уровень — Михаил Ведерников

7 февраля 2020 года, 11:22

Псковская область получила оценку «хорошо» за реализации нацпроектов, однако в текущем году предстоит показать качественно другой уровень, заявил губернатор региона Михаил Ведерников на совещании под председательством полпреда президента в СЗФО Александра Гуцана.

Псковская область выйдет на новый уровень — Михаил Ведерников

Фото "Псковской правды"
Губернатор напомнил, что благодаря национальным проектом область получила беспрецедентные сумму, на которые построили новую школу, 10 детсадов, построено 13 модульных ФАПов, закупили автомобили «Скорой помощи», отремонтировали дороги.

«Для нашей команды это была проверка на прочность и профессионализм. Нам ещё есть, в чём совершенствоваться и куда стремиться. Федеральный центр поставил нам оценку «хорошо», но в этом году предстоит показать качественно другой уровень. К тому же по ряду нацпроектов нам выделяют больше средств. Мы уже провели дополнительную ревизию и учли прошлые ошибки», - сказа Михаил Ведерников.

Напомним, 7 февраля в Псковской области с рабочим визитом находится полномочный представитель президента России в СЗФО Александ Гуцан. Он контролирует реализацию нацпроектов и исполнение поручений президента в регионе.

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