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Происшествия / Преступление

Сыра почти на 2 000 рублей украл пскович из магазина

7 февраля 2020 года, 11:17

Кража произошла 6 февраля в магазине на улице Коммунальной в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники магазина, поняв, что мужчина, не собирается оплачивать товар, нажали тревожную кнопку. В 20.38 росгвардейцы были на месте, где и задержали злоумышленника. При обыске у него обнаружили сыр на сумму более 1 917 рублей. Подозреваемый был передан в территориальный отдел полиции.

В этот же день в 16.46 наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил информацию о том, что в магазине на улице Гагарина сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали гражданина, который пронес через кассу продукты питания, при этом, не заплатив за них.


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