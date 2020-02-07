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Политика / Власть

Александр Гуцан: Нацпроекты дают новые возможности Псковской области

7 февраля 2020 года, 11:12

Национальные проекты дают новые возможности жителям Псковской области, способствуют развитию экономики, поддержке бизнеса, созданию новых объектов, подчеркнул полпред президента в СЗФО Александр Гуцан. Полпред проводит в Пскове совещание, посвященное реализации нацпроектов.

Александр Гуцан: Нацпроекты дают новые возможности Псковской области

Фото "Псковской правды"
Каждый из национальных проектов направлен на улучшение качества жизни жителей области. «Руководители регионов отвечают за достижение показателей по выполнению нацпроектов. Именно здесь, на местах, решается выполнение нацпроектов. Псковская область принимает активное участие в данной работе», - заявил Александр Гуцан.

По его словам, объем вложений в мероприятия в рамках нацпроектов в Псковской области достигает 5 млрд рублей.

«Между тем, не все задачи выполняются в срок», - добавил он. Среди проблемных точек полпред назвал кадровый вопрос в здравоохранении, несвоевременную сдачу некоторых объектов.

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