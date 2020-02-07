Александр Гуцан: Постоянный контакт с жителями — основа работы по нацпроектам

Полпред президента в СЗФО Александр Гуцан обратил внимание участников совещания на то, что прямой контакт с гражданами должен быть основой их работы, передает корреспондент «Псковской правды».
Полпред президента в СЗФО Александр Гуцан обратил внимание участников совещания на то, что прямой контакт с гражданами должен быть основой их работы, передает корреспондент «Псковской правды».
Напомним, в пятницу 7 февраля полпред проводит в Пскове совещание, посвященное реализации национальных проектов на территории Псковской области.