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Политика / Власть

Александр Гуцан: Постоянный контакт с жителями — основа работы по нацпроектам

7 февраля 2020 года, 11:02

Полпред президента в СЗФО Александр Гуцан обратил внимание участников совещания на то, что прямой контакт с гражданами должен быть основой их работы, передает корреспондент «Псковской правды».

Александр Гуцан: Постоянный контакт с жителями — основа работы по нацпроектам

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«Самое главное – общение, постоянный контакт с гражданами. Это должно быть основой вашей работы. Мы должны отчитываться не совещаниями. Самый главный результат, которого нам предстоит добиться, – это реальные перемены в жизни граждан. Это обязывает нас с большим вниманием выполнять свои обязанности», - подчеркнул Александр Гуцан.

Напомним, в пятницу 7 февраля полпред проводит в Пскове совещание, посвященное реализации национальных проектов на территории Псковской области.

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