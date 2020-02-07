Прокуратура помогла жителям порховских деревень решить проблему с горячей водой

Прокуратура Порховского района провела проверку соблюдения Порховским муниципальным предприятием тепловых сетей и котельных (далее – МП ТСиК) и управляющей компанией «Порховдомсервис» законодательства о предоставлении коммунальных услуг, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выяснилось, что в многоквартирные дома, расположенные в деревне Хилово и в деревне Полоное Порховского района, вода подавалась недостаточно горячей.

В адрес руководителей предприятий внесены представления с требованием устранить выявленные нарушения, что и было выполнено.

Должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.