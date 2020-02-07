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Политика / Власть

Подпред Александр Гуцан проводит в Пскове совещание по нацпроектам

7 февраля 2020 года, 10:42

Полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан проводит в Пскове совещание, посвященное реализации национальных проектов на территории Псковской области, сообщает корреспондент "Псковской правды".

Подпред Александр Гуцан проводит в Пскове совещание по нацпроектам

Фото корреспондента "Псковской правды"
На совещании работают губернатор Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, депутат Госдумы Александр Козловский, главный федеральный инспектор Андрей Калинин, руководители органов исполнительной власти, муниципалитетов, депутаты областного Собрания.

Напомним, полпред находится в Пскове с рабочим визитом, посвященному мониторингу реализации нацпроектов и выполнению поручений президента. Александр Гуцан посетил областную клиническую больницу и детский садик "Ягодка", который был построен по нацпроекту "Демография".

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