Подпред Александр Гуцан проводит в Пскове совещание по нацпроектам

Полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан проводит в Пскове совещание, посвященное реализации национальных проектов на территории Псковской области, сообщает корреспондент "Псковской правды".
Полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан проводит в Пскове совещание, посвященное реализации национальных проектов на территории Псковской области, сообщает корреспондент "Псковской правды".
Напомним, полпред находится в Пскове с рабочим визитом, посвященному мониторингу реализации нацпроектов и выполнению поручений президента. Александр Гуцан посетил областную клиническую больницу и детский садик "Ягодка", который был построен по нацпроекту "Демография".