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Экономика / Инвестиции

Заводы по производству модифицированного битума и выхлопных систем для автомобилей откроют в «Моглино»

7 февраля 2020 года, 10:35

Заседание экспертного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» под председательством заместителя губернатора Псковской области Нинель Сагалаевой состоялось в администрации Псковской области. Его участниками стали два предприятия: «Евробит» и «Веллеранд Аутоматив Рус», сообщили в пресс-службе областной администрации.

Модифицированный битум используется в дорожном строительстве и позволяет в несколько раз увеличить срок службы полотна, предотвращая появление микротрещин, связанных с «усталостью» и износом асфальта. 

Предприятие сможет обеспечить сырьем не только Псковскую область, но и страны Европы. Общий объем инвестиций составит около 240 млн рублей. На предприятии будут работать около 30 сотрудников. Запуск производства запланирован на лето этого года, на полную мощность завод выйдет через два года

Второе предприятие - «Веллеранд Аутоматив Рус» - готово запустить первые технологические цепочки производства уже в апреле - мае этого года.

Общая сумма инвестиций составит порядка 700 млн рублей, около 50% из которых — собственные средства инвестора. Основным рынком сбыта станет Европа. Предприятие обеспечит работой около 100 человек.

По итогам заседания оба проекта были одобрены членами экспертного совета.


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