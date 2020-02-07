Гуцан и Ведерников понаблюдали операцию коронографии

Полпред президента в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время рабочего визита в областную клиническую больницу понаблюдали за работой современного ангиографа.

Полпред и глава региона увидели, как псковские врачи осуществляют коронарографию, которую проводили пациенту с острым инфарктом миокарда. Это оказалась сотая операция на новом оборудовании.

Главный врач областной больницы Анатолий Волков рассказал, что техника — экспертного класса. Ангиографическая система позволит проводить комплексную оценку состояния сосудов (артерий, вен, капилляров, лимфатических сосудов), широкий спектр малоинвазивных вмешательств по восстановлению кровотока.

Медицинское оборудование приобретено в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Анатолий Волков отметил, что ожидающих операционного вмешательства становится все меньше.

Затем полпред и Губернатор прошли в соседний кабинет, где располагается один из трех новых аппаратов УЗИ. Его близкое расположение обусловлено тем, что при необходимости технику могут задействовать совместно с ангиографом при проведении сложных вмешательств.

«Нам повезло, что у нас есть такой аппарат. Это техника нового поколения, с искусственным интеллектом», — отметила работающий на УЗИ специалист.

«В первую очередь, повезло жителям области, которые смогут получать качественную медицинскую помощь», — заметил Александр Гуцан.

Отметим, на покупку новой современной техники для Псковской областной клинической больницы в целях сокращения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в 2019 году было выделено порядка 117 млн рублей из федерального бюджета.