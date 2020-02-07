Мост через реку Шесть в Пушкиногорском районе закроют

Причина — плохое состояние конструкций мостового сооружения. Работы по капитальному ремонту моста будут выполнены в 2020 – 2021 годах. В настоящее время разрабатывается проектная документация.

С 14 февраля временно закрывается для движения автотранспорта мост через реку Шесть, который расположен на участке автомобильной дороги «Пушкинские Горы – Захино – Барабаны» в Пушкиногорском районе, сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В качестве объезда автомобилистам предлагается использовать участки дорог «Новгородка – Пушкинские Горы», «Пушкинские Горы – Рождество – Велье» и Р-23 «Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия».

В связи с закрытием моста ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» разработал состыкованное расписание движения автобусов по маршруту №283 «Пушкинские Горы - Опочка».

С понедельника по субботу из Пушкинских Гор автобус будет отправляться в 8.05 и 16.25 и следовать до моста в деревне Горелик. Там будет организован пересадочный пешеходный пункт. За мостом пассажиры будут пересаживаться в другой автобус, который проследует до Опочки.

По понедельникам будет организован дополнительный рейс для студентов Опочецкого индустриально-педагогического колледжа с отправлением из Пушкинских Гор в 5.45.

Из Опочки автобус по маршруту №283 «Опочка – поворот на Савины (мост) - Савины» будет выезжать в 7.05 и в 15.30. По понедельникам также будет организован рейс для обучающихся колледжа с отправлением из Опочки в 5.00.

Для развоза детей из школы в деревни, находящиеся за мостом, согласно новому расписанию, рейс из Опочки будет отправляться не в 17.55, а в 15.30 для стыковки с рейсом из Пушкинских Гор на 16.25.

Подвоз пассажиров, следовавших из Опочки на 17.55 в сторону деревень Барабаны и Белки, будет осуществляться автобусом по маршруту №105 «Опочка – Матюшкино - Тригузово» с отправлением из Опочки в 17.50. Дни курсирования – с понедельника по пятницу.

Оплата проезда пассажирами будет оформлена единым билетом.

Ограничение движения по мосту продлится до 31 декабря 2021 года.