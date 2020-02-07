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Политика / Власть

Садик, построенный по нацпроекту, осмотрел в Пскове Александр Гуцан

7 февраля 2020 года, 10:00

Полпред президента в СЗФО Александр Гуцан посетил детский садик "Ягодка" в Пскове. Детсад был построен в рамках реализации национального проекта "Демография". В этом году по нацпроекту в Псковской области продолжится строительство и открытие еще нескольких дошкольных учреждений, в том числе и с ясельными группами.

Садик, построенный по нацпроекту, осмотрел в Пскове Александр Гуцан

Фото корреспондента ПАИ
В одной из групп "Ягодки" Александр Гуцан поздравил 4-летнего Егора, у которого сегодня день рождения, и вручил ему подарок.

Детский сад на улице Михаила Егорова построен на федеральные средства, стоимость объекта составила 179 млн рублей. Дополнительные средства на оснащение сада были выделены из бюджета Пскова. «Ягодка» рассчитана на 270 воспитанников, с ними работают 15 педагогов и 11 младших воспитателей.

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