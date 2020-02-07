Садик, построенный по нацпроекту, осмотрел в Пскове Александр Гуцан

Полпред президента в СЗФО Александр Гуцан посетил детский садик "Ягодка" в Пскове. Детсад был построен в рамках реализации национального проекта "Демография". В этом году по нацпроекту в Псковской области продолжится строительство и открытие еще нескольких дошкольных учреждений, в том числе и с ясельными группами.
В одной из групп "Ягодки" Александр Гуцан поздравил 4-летнего Егора, у которого сегодня день рождения, и вручил ему подарок.
Фото корреспондента ПАИ
Детский сад на улице Михаила Егорова построен на федеральные средства, стоимость объекта составила 179 млн рублей. Дополнительные средства на оснащение сада были выделены из бюджета Пскова. «Ягодка» рассчитана на 270 воспитанников, с ними работают 15 педагогов и 11 младших воспитателей.