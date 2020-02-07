Садик, построенный по нацпроекту, осмотрел в Пскове Александр Гуцан

Полпред президента в СЗФО Александр Гуцан посетил детский садик "Ягодка" в Пскове. Детсад был построен в рамках реализации национального проекта "Демография". В этом году по нацпроекту в Псковской области продолжится строительство и открытие еще нескольких дошкольных учреждений, в том числе и с ясельными группами.