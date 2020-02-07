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Политика / Власть

Александр Гуцан осмотрел Псковскую областную больницу

7 февраля 2020 года, 09:49

Полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан посетил Псковскую областную клиническую больницу. На осмотре медучреждения его сопровождали губернатор Михаил Ведерников и главврач Анатолий Волков.

Александр Гуцан осмотрел Псковскую областную больницу

Фото корреспондента ПАИ
Полпреду показали новое оборудование, которым оснащены операционные больницы. Новая медтехника позволяет проводить операции по стентированию, эндоскопии, коронографии. Оборудование поступало в областную больницу по национальному проекту «Здоровье».

Добавим, что современное оснащение позволяет врачам получать онлайн консультации во время операции.

Губернатор Михаил Ведерников отметил, что новое медоборудование крайне востребовано, так как влияет на сокращение смертности от основных заболеваний сердечно-сосудистой системы. В 2020 году планируется поставка нового медицинского оборудования в Великие Луки.

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