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Политика / Власть

Александр Гуцан проконтролирует реализацию нацпроектов в Псковской области

7 февраля 2020 года, 08:41

Полпред президента России в Северо-западном федеральному округе Александр Гуцан находится в Пскове. Во время визита полпред в целях мониторинга реализации нацпроектов и исполнения поручений Владимира Путина посетит областную клиническую больницу, а также осмотрит детский сад «Ягодка». Напомним, детсад возведен в рамках нацпроекта «Демография». Полпреда будет сопровождать губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Александр Гуцан проконтролирует реализацию нацпроектов в Псковской области

Фото pskov.ru
Александр Гуцан также проведет совещание, посвященное ходу реализации нацпроектов в регионе. Кроме того, полпред обсудит социально-экономическую ситуацию в области на двустороннней встрече с Михаилом Ведерниковым.

Отдельным пунктом в рамках визита полпреда станут мероприятия, посвященные 75-й годовщине Великой Победы. В частности, Александр Гуцан по поручению Президента вручит псковским ветеранам юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»

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