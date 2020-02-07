Александр Гуцан проконтролирует реализацию нацпроектов в Псковской области

Полпред президента России в Северо-западном федеральному округе Александр Гуцан находится в Пскове. Во время визита полпред в целях мониторинга реализации нацпроектов и исполнения поручений Владимира Путина посетит областную клиническую больницу, а также осмотрит детский сад «Ягодка». Напомним, детсад возведен в рамках нацпроекта «Демография». Полпреда будет сопровождать губернатор Псковской области Михаил Ведерников.